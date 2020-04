23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada ilk defa çocuklar için düzenlenen bir bayram olduğunu belirtti.

Bayramın gururunu, coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını aktaran Çopuroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinde her zaman ayrı bir yere ve anlama sahip olduğunu ifade etti.

Dışarıda kutlama olmayacağını hatırlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz 23 Nisan 1920'de kendi kaderini belirlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuştur. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü ile egemenlik haklarına kavuşmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını her ne kadar bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına rağmen etkinlikler ve törenler yapılamasa da gururla, coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. Milli iradenin dışında hiç bir gücün tanınmadığının ilan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yine en önemli özelliği yarınlarımızın güvencesi, ülkemizin değerli varlıkları olan çocuklarımıza da Büyük Önder Atatürk'ün dünyada tek olan armağanıdır."

MHP Kayseri İl Başkanı Tok'tan 23 Nisan mesajı

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da mesajında 100 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığını belirtti.

23 Nisan'ın Atatürk'ün çocuklara verdiği önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Tok, şöyle devam etti:

"Milletimiz, vesayeti ve her türlü dayatmayı reddettiğini 100 yıl önce göstermiş, kolayı, basiti ve bedelsiz mutluluğa ulaşmayı elinin tersiyle itmiştir. Kanını, canını, emeğini ve her türlü imkanını bağımsız yaşayabilmek amacıyla seferber etmiştir. Bunu yaparken de seçtiği temsilcileri eliyle, bütün kuvvetini demokrasi yuvası olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplamış, fert ve zümre egemenliğini geri dönmemek üzere tarihin karanlıklarına göndermiştir. Türk milleti, tam 100 yıl önce demokraside karar kılmış, iradesinin her şeyin önünde ve üstünde olduğunu haykırmış, bunun dışındaki her yol ve tercihe kapalı olduğunu ispatlamıştır."