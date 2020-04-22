23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha gururla ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Emperyalist devletlere karşı varıyla yoğuyla direnen aziz milletin istiklal ve istikbal mücadelesine önderlik eden TBMM'nin, tüm yoksunluklara rağmen birlik ve beraberliği tesis ettiğini vurgulayan Ustaoğlu, bunun yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nın en kritik kararlarına imza atıp İstiklal Marşı'nı ve başkenti belirlediğini, sonrasında Cumhuriyetin ilanıyla da bugünün demokratik, çağdaş ve güçlü Türkiye'sinin temellerini attığını aktardı.

Ustaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece kendi coğrafyasında değil, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna ulaşırken, kadim medeniyetinden miras kalan, yönetme ve iktidar geleneğinden, geleceğe dair inanç ve kararlılığından güç alan Türkiye Cumhuriyeti, bu kutlu yolculukta karşılaştığı badireleri unutmayacak, yeni hain planlara karşı da her daim diri ve dik duracaktır. Bugün bizlere düşen ise geçmişten aldığımız dersleri, yeni neslimize, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza iyi aktarmak, ancak bir arada ve sağlam durarak, çok çalışarak ve daha çok üreterek ülkemizi hak ettiği yerlere taşıyabileceğimizi anlatmaktır."

15 Temmuz hain darbe girişiminde saldırıya maruz kalan ve "Gazi" unvanı alan yüce TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ustaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu meclisimizin tüm vekillerini bir kez daha şükranla ve rahmetle yad ediyorum. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl bayramlarını gönüllerince kutlayamayan tüm yavrularımızın da gözlerinden öpüyor, sağlıkla çok bayramlara ulaşmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

23 Nisan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:08 Kaynak: AA

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