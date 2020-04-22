23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Seçer, mesajında ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği günü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

23 Nisan'ın haklı bir savaştan büyük bir zaferle çıkan bir halkın egemenliğini kendi eline aldığı, hayatı ve kaderi üzerinde hiç kimseyi söz sahibi yapmayacağını ilan ettiği bir gün olduğunu ifade eden Seçer, şunları kaydetti:

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ne yazık ki insanlığı ve tüm dünyayı tehdit eden bir virüsün yol açtığı zor günlerden geçerek kutluyoruz. Bu süreci de ülke ve ulus olarak yine birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Çocuklarımızı da geleceğe hazırlayacağız ki, gelecek günlerimiz bugünden daha güzel olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Çocuklarımızın güven ve huzur içinde, Mersin'in cadde ve sokaklarında özgürce dolaştığı, bilimsel eğitim aldıkları, gelecek kaygısı taşımadan özgürce yaşayacakları özgür bir Türkiye özlemiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."