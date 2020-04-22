23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, 23 Nisan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde atılan adımlarla hem çocuk bayramı olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş kararının alındığı gün olarak her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Tüm çocukların bayramını kutlayan İlhan, "Pandemi halini alan virüs salgını ile mücadele süreci dolayısıyla onca yılın ardından 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan'a, bu yıl tarihteki kuruluş günlerinden farklı olarak salgınla savaş noktasında mücadele vererek girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Müfit Göçen de 23 Nisan'ın Türk halkının egemenliğini kendi elinde bulundurma iradesini temsil etiğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanları, başta devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah ve dava arkadaşlarını, tüm şehit ve gazileri şükran ve minnetle andığını vurgulayan Göçen, bu zorlu günlerin de milletçe gönülden gönüle sevgi bağları ile daha da güçlenerek geride bırakılacağına inandığını kaydetti.