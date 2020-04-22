23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, 23 Nisan'ın, milletin bağımsız yaşama azminin tescillendiği bir gün olmasının yanı sıra dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli çocuklar, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Kovid-19 salgınını en kısa zamanda atlatacağız inşallah. Bu zaman zarfında göstereceğimiz bu zorlu mücadele ki, özveri, sabır ve hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim. Bu vesileyle bizlerin hayatları ve huzuru için kendi hayatlarını riske atan başta Sağlık Bakanlığımız ve sağlık personellerine, güvenlik güçlerine ve emeği geçen tüm kamu ve özel sektördeki görevlilere şükranlarımı iletiyor, hayatını kaybeden tüm görevlilerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Öznur Çalık ise mesajında ülkeyi işgale teşebbüs edenlerin karşısında dimdik durulan günün 23 Nisan 1920 olduğuna işaret ederek, "Tam 100 yıldır aynı ruhu koruyoruz. Bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğin tescilinin 100. yıl dönümü vesilesiyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek milli iradenin hakim olduğu bir yönetim şekli ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ceddimizi saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da mesajında 23 Nisan'ın, kurtuluş ve bağımsızlık savaşının milli bir meclis yönetiminde kazanılmasının, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescili olduğunu bildirdi.

23 Nisan'ın birçok anlam ifade ettiğini aktaran Kiraz, şöyle devam etti:

"23 Nisan, tarihimizde egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, demokrasimizin temellerini, cumhuriyetimizin önemli temel taşlarını ifade ediyor. Ülkelerin gelişmesinin, çocukların ve gençlerin ülkelerine sahip çıkması ile mümkün olacağını biliyoruz. Çocuklara olan sevgisini ve güvenini her fırsatta gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarihlerinden biri olan 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etmiştir."

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, mesajında, Atatürk'ün, her şeyin bitti dendiği anda, bu büyük milletle her şeyin en iyi şekilde başarılacağını gösterdiğini aktararak, "100 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve TBMM'yi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, Onun dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgili Çocuklar, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.