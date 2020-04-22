23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Ahmet Uzer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmakaya, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Ahmet Uzer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmakaya, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle çocukların enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini kaydeden Şahin, bu noktada ebeveynlere ve aile büyüklerine önemli sorumluluk düştüğüne değinerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, tarihimizin bize bıraktığı en önemli miraslardandır. Sevgili çocuklar, sizler yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Bakbak ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir asırlık gururunu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu zor günlerde hiçbir salgının coşkularını ve gururlarını gölgeleyemeyeceğini aktaran Bakbak, "Bu 23 Nisan'da sokaklara çıkamayacağız ama bu akşam ellerimizde bayraklarla balkonlarımızda olacağız. Yer ve mekan fark etmeksizin, yüz yıldır olduğu gibi tüm Türkiye balkonlarımızdan tek yürek olacağız, gururla İstiklal Marşımızı haykıracağız. Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde İstiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandıran iradenin bugün de salgınla mücadelede aynı kararlılığı sergileyeceğine inancım tamdır." açıklamasında bulundu.

Milletvekili Ahmet Uzer de 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Mutluluğunuzun, coşkunuzun ve umutlarınızın daim olması temennilerimle, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Yılmazkaya ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, kendilerine çağdaş bir devlet bırakan Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri sonsuz saygı ve minnet borcuyla andığını belirtti.

GSO Başkanı Ünverdi de mesajında, milli mücadelenin yönetim merkezi, cumhuriyetin temellerinin atıldığı TBMM'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da mesaj yayımlayarak 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını ifade ettiler.

Gaziantep Genç İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise yarınları temsil eden çocukların Türkiye'yi bugünkü seviyeye getirenlerin izinden gideceğine, ülkenin refahı ve huzuru için zorluklar karşısında yılmayacağına inancının tam olduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç de birer mesaj yayımlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Milletvekili, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:50 Kaynak: AA

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