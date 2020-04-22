23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelenin, bayram sevincini ve geleceğe dair heyecanı azaltmayacağını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına ithaf edilen evrensel barış ve huzurun nişanesi olduğunu vurgulayan Erin, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün mücadele ettiğimiz küresel salgın, çocuklarımızın arkadaşlarıyla meydanları doldurduğu bir bayram sevincini ertelememizi gerektirse de bu büyük heyecan ve sevinci şanlı Türk bayraklarımızla süslediğimiz evlerimizde yaşamamızın önüne geçemeyecektir. Bu vesile ile geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımıza evde kal çağrımızı tekrarlayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını tebrik ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu başkanı ve cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere büyük bir devlet ve cennet gibi bir vatan emanet edenleri sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."