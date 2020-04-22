23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirtti.

23 Nisan 1920'de, milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğunu belirten Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş meşalesinin yakılmasıyla başlayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla devam eden süreç, özgürlük ve bağımsızlık adına bir milletin verdiği mücadele sonucunda, kendi kendini yönetme iradesini eline alması ile son bulmuştur. Milli mücadeledeki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bugünlerde de yaşatılması en büyük temennimizdir. Geleceğin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Çocuklarımızdan beklediklerimizi hayata geçirebilmeleri için bize düşen sorumlulukları yerine getirmememiz gerektiği inancıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman neferlerini rahmetle yad ediyorum. Tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu, sağlıklı bir hayat geçirmeleri temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."