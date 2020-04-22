23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesajlar yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekilli Mustafa Hilmi Dülger mesajında, 23 Nisan 1920'de meclisin "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulduğunu belirtti.

Dülger, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günden itibaren her zaman milletin öncüsü olduğunu belirterek "Ülkemiz, dünyada çocuk bayramı olan tek ülke olma onurunu haklı bir biçimde yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün var olma mücadelesinin en önemli adımı olduğunu aktardı.

Kilis Memur-Sen İl Başkanı Bekir Şen de bir asırlık tecrübeyle kökleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. açılış yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Türkiye'nin her geçen gün daha da geliştiğini ve güçlendiğini belirtti.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, 23 Nisan'ı Türkiye ve dünyayı tehdit eden salgın hastalık nedeniyle her yıl olduğu gibi coşkuyla geçirememenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.