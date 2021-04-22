23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

22.04.2021 15:25
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında tüm Edirnelilerin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda bayramı evde kutlayacaklarını ifade eden Gürkan, salgın son bulduğunda 23 Nisan'ı Edirne'nin sokaklarında, parklarında oyunlarla, konserlerle, birbirinden güzel etkinliklerle hep birlikte doyasıya kutlayacaklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayan Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarını açarak, 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Hiç kuşkusuz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan yeni Türk Devleti, bağımsızlık ve egemenliğini TBMM'nin açılışı ile taçlandırmış, milletin iradesinin üstünde hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle 23 Nisan bir milletin bağımsızlığının göstergesidir. Türk Milleti atalarından miras aldığı bu bağımsızlık meşalesini geleceğimizin teminatı çocuklarımız sayesinde ilelebet yaşatacaktır."

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla, Cumhuriyet'in ilan edilmesi yolunda, özgürlük ve bağımsızlığımızın temelleri atıldığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayan Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz,bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyor, Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in 23 Nisan mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türkiye'nin aydınlık günlere kavuşması, içinde bulunduğu krizleri aşması, birlik ve beraberliğin yeniden tesisi için 23 Nisan 1920 ruhuna ihtiyacı olduğunu savundu.

Tüm Edirne halkının bayramını kutlayan Tekin, "Aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika


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