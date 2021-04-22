23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Mersin Anamur Kaymakamı Aydın Memük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Memük mesajında, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Memük mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, aziz milletimizin, bağımsızlığına kast edenlere karşı tarihin şahitliğinde meydan okuması ve cumhuriyetimizin ilanı ile sonuçlanarak muhteşem zaferin müjdelendiği bir dönüm noktasıdır. TBMM'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunma gayesini de taşımaktadır. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir."