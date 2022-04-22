23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul'un hemen her köşesinde çocuklar için yarın çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ilki gerçekleştirilen Çocuk Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) çocukların öğrenirken eğleneceği birbirinden farklı atölye, sergi, çocuk filmleri, tiyatro oyunları ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

Hafta boyu devam eden festival kapsamında bugün 17.00'de usta sanatçı Fatih Erkoç, çocuk müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak. Sanatçı konserde, çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yarın 17.00'de AKM'de "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" verecek. Genç şef Deniz Oliveira Erdinç'in yönetimindeki orkestraya, piyanist Adil Kerem Ünal ile kornist Kağan Berişa eşlik edecek.

Konserde, Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın "Fa Minör Piyano Konçertosu Bwv 1056", Avusturyalı besteci Wofgang Amadeus Mozart'ın "Korno Konçertosu No: 3 1. Bölüm" ve Rus besteci Sergei Prokofiev'in çocuklar için bestelediği senfonik masal "Peter ve Kurt" seslendirilecek.

Ayrıca ödüllü oyuncu ve sunucu Öner Erkan da anlatıcı olarak miniklerle sahnede olacak.

Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalde ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) resim yarışması sergisi, "Çocukların Gözünden AKM" adlı fotoğraf sergisi, dijital akvaryum, boyama evi, maskot gezileri, ritim ve müzik atölyesi, renkli dokuma atölyesi, ukulele, baskı, heykel, bale, boncuk, ebru atölyeleri minikleri ağırlayacak.

İstanbul Şehir Tiyatrolarının "36. Çocuk Şenliği"

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve Nil Karaİbrahimgil'in konser vereceği, 23 Nisan Çocuk Karnavalı yarın 10.00'da başlayacak.

İBB Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen "36. Çocuk Şenliği" ise yarın 14.00'te, çocuk oyunu "Herkes Sihirbaz Olacak" ile başlayacak. Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinin yanı sıra Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde, 23-24 Nisan'da çocuk oyunları ücretsiz gösterilecek.

Etkinlikte, "Herkes Sihirbaz Olacak", "Bekçi ile Postacı", "Rüya, Evvel Zaman İçinde", "Beş Haylaz", "Çöp Canavarı" ve "Demir Kız" adlı oyunlar izlenebilecek.

Şenlikte, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önündeki açık alanda, ikinci gün ise Müze Gazhane Sahnesi'nin önünde etkinlik istasyonları kurulacak. Çocuklar için spor parkuru atölyesi, beyin antrenörü, bubble show gösterisi ve boyama etkinliklerinin yapılacağı şenlikte, İBB Kent Orkestrası da çocuklar için konser verecek.

Çocukların gönlünce iki gün geçirmesi amaçlanan şenlikte ayrıca meslekler atölyesi, farkındalık dilde başlar atölyesi ve Keloğlan türkülü masal dinletisi düzenlenecek.

Fişekhane Uçurtma Festivali

Bu yıl ilki yapılan Fişekhane Uçurtma Festivali, yarın ve 24 Nisan'da çocukların gökyüzünü renklendirmesine olanak sağlayacak. Çocuklar, ödüllü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın düzenlediği atölyelerle, kendi uçurtmalarını yapabilecek.

Uçurtma yapım atölyesi, tekstil ve seramik boyama atölyesi ile uçurtma süsleme atölyeleri, 3-13 yaşındaki çocukların katılımına açık gerçekleşecek. Tasarlanan uçurtmalar 14.00-17.00 arasında gökyüzü ile buluşacak. Etkinlik ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

LÖSEV'li çocuklar da atölyelere katılarak uçurtma uçurma sevincini yaşayacak.

TRT'de 23 Nisan Çocuk Şenliği

TRT'nin geleneksel "23 Nisan Çocuk Şenliği" kutlamaları, Başakşehir Millet Bahçesi'nde 10.00'da başlayacak.

Ana sahnede, TRT 2'nin Ebru Atölyesi, TRT Spor'un Milli sporcuları ile minik gösteri gruplarının performansı, TRT Müzik'in Zamane Grubu ve çocuk kabak kemaneci Eren Yavuz konseri, TRT Çocuk'un Rafadan Tayfa müzikali, MSB Mehteran Birliği konseri, TRT İstanbul ve Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Koroları konseri ve Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları Ekibi ritim ve dans gösterisi gerçekleşecek.

Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, 15.30'da ana sahnede çocuklar için şarkılarını seslendirecek.

TRT 1, TRT 2, TRT Çocuk, TRT Spor, TRT Haber, TRT Avaz, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT EBA, TRT Radyoları, TRT Arşiv, Engelsiz TRT ve TRT İç Yapımlar, kurulan tanıtım standlarında çocuklarla buluşacak.

Katılımcılar aynı zamanda TRT'nin dijital uygulamalarını etkinlik alanında deneyimleyecek. TRT Çocuk Dünyası, TRT Bil Bakalım ve TRT Çocuk Kitaplık uygulamaları için hazırlanan özel alanlarda, çocuklar interaktif oyun ortamlarında keyifli zaman geçirebilecek.

Etkinlik alanında ayrıca hikaye anlatım çadırı, okçuluk platformu, icatlar sergisi, spor faaliyetleri ve zıplama platformu da yer alacak.

TRT çizgi filmleri

TRT Çocuk kanalında bayram dolayısıyla ilgiyle takip edilen çizgi filmlerin yeni bölümleri yayımlanacak.

İzleyiciler, "Z Takımı", "Yade Yade", "Niloya", "Mavi Dünya","Kehribar ile Boncuk", "Variloto" ve "Doru"nun yeni bölümlerinin yanı sıra "Türk Yıldızları"nın özel gösterisini seyredebilecek.

TRT'nin geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde sahnelenecek "Rafadan Tayfa Müzikali" de canlı olarak TRT Çocuk ekranında miniklerin beğenisine sunulacak.

Üsküdar Belediyesinde kutlamalar

Üsküdar Belediyesince Validebağ Korusu'nda düzenlenecek çocuk şenliği, eğlenceli ve eğitici atölyeler, sahne gösterileri ve konser organizasyonuna sahne olacak.

Şenlikte çamurlu düşler, kaligrafi, yüz boyama, doğada sanat, ebru, bilim atölyeleri, sahne gösterileri, geleneksel oyunlar gibi etkinlikler gerçeklecek.

Sarıyer Belediyesinin bayram kutlamalarına KKTC, Hatay, Erzurum, Tekirdağ, Ankara ile İstanbul Sultanbeyli, Ümraniye ve Eyüp ilçelerinden 191 çocuk katılacak.

Bugün Pırlangıç Çocuk konseri, jonglör ve illüzyon gösterilerinin yapılacağı etkinlik, yarın 11.00'de başlayarak gün boyu sürecek. Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencilerinin performansları, illüzyon, jonglör, balon kukla, zumba gösterisi, Winnie ve Arkadaşları maskotlu tiyatro oyunu, Varol Yaşaroğlu ile Karikatür Atölyesi ve festival gruplarının performansları çocukların bayram kutlamasına eşlik edecek.

Kadıköy Belediyesinde 7 noktada 23 Nisan şenliği

Kadıköy Belediyesince 7 ayrı alanda düzenlenen ve 3 gün sürecek kutlama programı, konser ve gösterilerden, atölye ve oyunlara, sanattan spora birçok farklı alanda etkinliğe sahne olacak.

Bayram hediyesi olarak çocuklar için bugün İDEA Çocuk ile Defne Parkı Çocuk Kütüphanesi açılacak. İDEA Kadıköy'ün çocuk versiyonu olan İDEA Çocuk, 5-15 yaş aralığındaki çocuklar için, oyna, eğlen, yarat, yansıt fikriyle geleneksel ve dijital araçların kullanılması sonucu, çocukların gelişimine yardımcı olmayı hedefliyor.

Üç bin kitap ve çalışma alanıyla hizmet verecek kütüphaneden ise 3-12 yaşındaki çocuklar hikaye, öykü, roman türünde kitaplar alabilecek. Yetişkinler de felsefe, toplum bilimleri, sanat ve edebiyat kitaplarıyla romanlara ulaşabilecek.

Çocuklarla klasik araba turu

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğince organize edilen "Çocuklar Yarınımız" etkinliğinde, daha önce klasik arabaya hiç binmemiş 7-12 yaşındaki 23 çocuk, yarın 11.00'de Kadıköy Belediye Başkanlığı önünden Kalamış Kalkedon'a kadar, Kadıköy caddelerinde yapılacak kutlama konvoyunda yer alacak.

Özgürlük Parkı'nda yarın 13.00'te başlayacak şenlikte, arkeoloji, afet çantam hazır ve karikatür atölyeleri yapılacak.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da, Gönül Yeprem "Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar" başlıklı konser verecek.

Kadıköy Belediyesi ve Yaşam-Paylaşım platformu arasında "Özgürlük Parkı İlk Kütüphanem" iş birliği protokolü imzalanacak.

Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde 21.00'de çocuk ve gençlerden oluşan 90 kişilik Mercan Selçuk Dans Topluluğu bir gösteri sunacak.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi'ne devam eden 11 çocuğun yer aldığı "Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi", Alan Kadıköy'de "Bremen Mızıkacıları" oyununun prömiyerini gerçekleştirecek.

Sakıp Sabancı Müzesi

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları, yarın ve 24 Nisan'da, müzenin yanı sıra çevrim içi olarak da birçok etkinliği miniklerin beğenisine sunacak.

"Çöp Canavarı" başlıklı Karagöz gösterisi yarın 13.00'te SSM the Seed'te gerçekleşecek. Çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan gösteriye 7-12 yaş grubundaki çocuklar aileleriyle katılabilecek.

Caz ve dans etkinliği de yarın 17.00'de SSM Fıstıklı Teras'ta gerçekleşecek. İstanbul Lindy Hoppers eğitmenleri eşliğinde solo caz dansının adımlarının keşfedileceği atölye, Jazz Matiz konseriyle sonlanacak.

SSM bahçesindeki rengarenk çiçeklerden ilhamla kartondan vazo tasarımlarının yapılacağı "Vazodaki Çiçekler" atölyesi, 24 Nisan'da SSM Sera Atölye'de 6-10 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenecek.

Çocukların, SSM Resim Koleksiyonu'ndaki natürmortları inceleyerek kendi tablolarını yapacağı "Rengarenk Çiçekler" ve yine koleksiyondaki portrelerden ilhamla kendi maskelerini tasarlayacakları "Renkli Kahramanlar" atölyeleri, çevrim içi olarak yapılacak.

CRR'de bayrama özel konser

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yarın 19.00'da "Çocuk Bayramı ve Ulusal Egemenlik Konseri" gerçekleşecek.

Murat Cem Orhan'ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrasına, genç piyanistler 13 yaşındaki Arya Su Gülenç ve 15 yaşındaki Can Saraç eşlik edecek. Oyuncu Doğa Rutkay anlatıcı olarak yer alacağı konserde, Başar Başaran'ın kaleme aldığı masalı yorumlayacak.

CRR Konser Salonu Fuayesi'nde de yarın 16.30'da "Girişte Solda" müzik söyleşisinde "Çocuklarla Ulusal Egemenlik" konusu konuşulacak. Müzikolog Ersin Antep'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, flüt sanatçısı Doç. Nihan Atalay ve öğrencileri konuşmacı olarak yer alacak.

İş Sanat

İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde bayrama özel farklı yaş gruplarına yönelik "Müze Hatıram Atölyesi" ve "Madalya Atölyesi" düzenlenecek.

Yarın 11.30'da, çocuklar için "Bir Asrın Ardından" sergi turu yapılacak. Ardından düzenlenecek ücretsiz Madalya Atölyesi'nde, çocuklar Türk ve dünya madalya örneklerini tanıtıcı bir sunumu izleyebilecek.

5- 6 yaş grubu çocuklar Müze Hatıram atölyesinde, eğitmenler eşliğinde müzeyi gezecek, bankacılık nesnelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek, benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyip, keşfettikleri nesne ve mekanları, çizgilerimi birleştir çalışması ve resim etkinliğiyle pekiştirecek.

Yazar Yekta Kopan'ın minikler için kaleme aldığı "Efe ile Defne'nin Maceraları" kitabı, katılımcılarına armağan edilecek. Kitaptan yola çıkarak hazırlanan atölye videosu da yarın İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.

OGM'den 23 Nisan'da Orman ve Çocuk Şenliği

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), başta İstanbul olmak üzere Ankara, Konya, Adana, Eskişehir, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin'de aynı anda "Orman ve Çocuk Şenliği" düzenleyecek.

Çocukların severek izlediği "Rafadan Tayfa", "Niloya", "Keloğlan" ve "Harika Kanatlar"daki çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlik, yarışmalar ve eğlenceli gösterilerle renklenecek. İstanbul'da yarın Belgrad Ormanı'nda düzenlenecek Orman ve Çocuk Şenliği 13.00'te başlayacak.

Şenlikte çeşitli yarışmalar, tiyatro oyunları, kukla ve illüzyon gösterileri, şişme oyun parkurları çocukların beğenisine sunulacak.

Galataport İstanbu'da da 23 Nisan coşkuyla kutlanacak

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) bugün başlayan "Çocukların Festivali" 3 gün dem edecek.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivalde, aralarında ressam Devrim Erbil, Tan Sağtürk Akademisi, oyuncular Seren Fosforoğlu, Yağmur Tanrısevsin, Fadik Sevin Atasoy, Ragıp Savaş ve heykeltıraş Malik Bulut'un bulunduğu birçok isim çocuklarla bir araya gelecek.

Galataport İstanbul, yarın gün boyu sürecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tophane Saat Kulesi etrafında konserler, çeşitli aktiviteler ve çocuk kukla tiyatrosu çocuklarla buluşacak.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Galataport İstanbul özel konseri, 13.30 ve 17.00'de izlenebilecek. Ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın'ın eşlik edeceği konserde orkestranın şefliğini Prof. Rengim Gökmen üstelenecek.

Ramazan ayının başından bu yana devam eden Nostalji İstanbul kapsamında da çocuk kukla tiyatrosu, 20.30-21.15 arasında izlenebilecek.