23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, törene, koltuğunu devrettiği 2.5 yaşındaki Ayşe Baytar ile katıldı.

Program, Saraçlar Caddesi'ndeki kutlamalarla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Gazi Meclisin açılış yıl dönümü olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevdiği için bu tarihi günü, bayramı, geleceğin teminatı çocuklara armağan ettiğini belirten Arpacı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz sevgili çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetişmelerini sağlamaktır."

Arpacı, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği törende müzik ve halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Törenin ardından Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, etkinlik stantlarını ziyaret etti.

Çocukların halat çekme ve çuval yarışında hakemlik yapan Vali Canalp, futbol ve masa tenisi de oynadı.

Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile burada ebru sanatı yapan öğrencilerle birlikte çalışma yaptı.

Caddedeki etkinlikler gün boyunca sürecek.

Vali Canalp, koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti

Vali Ekrem Canalp, 23 Nisan dolayısıyla valilik koltuğunu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Ecrin Mercan'a devretti.

Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Metin Beyazoğlu, Türkçe öğretmeni Nursen Oğuz ve öğrenciler Ecrin Mercan, Nehir Ertaş, Ahmet Turgut Gezici, Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

Valilik koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Ecrin Mercan, Edirne için düşündüğü projelerini anlattı.

Mercan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan ettiğini anımsatarak tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Çocukların ruhen ve bedenen sağlıklı yetişmesi için projeleri olduğunu aktaran Mercan, "2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı bireylerin yetişmesi için tüm paydaşlarımla iş birliği içinde olacağım, okulları sosyal alanlara dönüştüreceğim." dedi.

Vali Canalp de çocuklara bayram hediye edilen bir milletin mensubu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bugünün nesillerinin geleceğin Türkiye'sini inşa edeceğini ifade eden Canalp, "Dolayısıyla sembolik olarak da olsa sizin burada vali olarak bulunmanız gelecekte burada bulunan arkadaşların birer vali olacağı, bakan olacağı hatta cumhurbaşkanı olacağı anlamına geliyor. Dünyada bunun bir örneği yoktur. Dünyada bunu bu şekilde uygulayabilen tek devlet Türkiye Cumhuriyetidir. Dolayısıyla da bunun coşkusunu hep beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Vali Osman Bilgin, koltuğunu temsili olarak Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencisi Ecrin Uçar'a devretti.

Uçar, kurum müdürlerini telefonla arayıp talimatlar verdi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende İl Müdürü Hüseyin Kalkan, konuşmasında, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara bayram olarak hediye ettiğini ifade eden Kalkan, "Yüreklerinde sevgi, barış, dostluk, kardeşlik duyguları yeşeren yavrularımız bu anlamlı bayramı, dünya çocuklarıyla birlikte 'dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı' olarak kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktadırlar. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizim aydınlık geleceğimizdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Tören Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesi ile sona erdi.

Tekirdağ

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatroda öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin 102. kuruluş yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ulusan, 23 Nisan 1920 tarihinin milletin vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiği, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma adına milli iradeyi hakim kılıp, TBMM'nin meydana getirdiği yeni bir devletin temellerinin atıldığı tarih olduğunu belirtti.

Törene, Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve kurum müdürleri de katıldı.