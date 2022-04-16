23 Nisan ve Adalet Satranç Turnuvası, Bolu'da başladı - Son Dakika
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23 Nisan ve Adalet Satranç Turnuvası, Bolu'da başladı

16.04.2022 11:48
23 Nisan ve Adalet Satranç Turnuvası, Bolu'da başladı

Bolu'da düzenlenen 23 Nisan ve Adalet Satranç Turnuvası, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın yaptığı ilk hamleyle başladı.

Bolu'da düzenlenen 23 Nisan ve Adalet Satranç Turnuvası, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın yaptığı ilk hamleyle başladı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Satranç Federasyonu Bolu İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Turgut Özal Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen turnuvaya, 4 kategoride yaklaşık 150 çocuk ve genç katıldı.

Okulun satranç salonu ve çok amaçlı salonunda hazırlanan masalara geçen katılımcılar, turnuvaya Başsavcı Bektaş'ın ilk hamlesiyle başladı.

Bektaş, gazetecilere, 23 Nisan Haftası dolayısıyla organize edilen satranç turnuvasına destek olduklarını söyledi.

"Adalet" ile "satrancı" bir araya getirmeyi hedeflediklerini aktaran Bektaş, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak federasyonla böyle bir turnuva organize ettik. 2 gün sürecek turnuva sonunda da dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller takdim edilecek. Satrancı bir oyundan ziyade spor gibi değerlendirmek lazım. Gerçekten çocukları, gençleri ya da her yaş grubundaki kişiyi kötü alışkanlıklardan koruyan bir spor. Dolayısıyla bunun desteklenmesi lazım. Biz de Bolu'da adalet ve satrancı bir araya getirerek buna katkı sunmak istedik." diye konuştu.

Toplam 6 tur üzerinden oynanacak ve 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ile açık kategori olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen turnuva, yarın yapılacak müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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Satranç Turnuvası, 23 Nisan, Adalet, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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