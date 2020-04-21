23 Nisan yaklaşırken: Harika Çocuk Yasası neden işletilemiyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 23 Nisan yaklaşırken: Harika Çocuk Yasası neden işletilemiyor? - Son Dakika Dünya

23 Nisan yaklaşırken: Harika Çocuk Yasası neden işletilemiyor?

13 dakika önce

Harika Çocuk Yasası neredeyse 20 yıldır işletilemiyor. Sebepleri nedir? Engelleri aşmak için ne tür yollar var? Uzmanlar ve harika çocuklar değerlendiriyor.

23 Nisan yaklaşırken: Harika Çocuk Yasası neden işletilemiyor?, System.String[]

1948 yılında çıkan ve 1956 yılında kapsamı genişletilen, halk arasında "Harika Çocuk Yasası" olarak bilinen 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet tarafından Yetiştirilmesi hakkında Kanun halen yürürlükte olmasına rağmen, yirmi yılı aşkın süreden beri herhangi bir özel yetenekli çocuğa destek sağlanmadı.


İdil Biret, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Suna Kan gibi önemli sanatçıların devlet desteğiyle çok erken yaşta yurtdışında sanat eğitimi alarak yetiştirilmesi amacını taşıyan yasa, ilk olarak dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından yedi yaşındaki İdil Biret'in piyano ve 12 yaşındaki Suna Kan'ın keman konusunda Fransa'da müzik tahsiline gönderilmesi için çıkarılmıştı ve her ikisinin de masrafları 16 yaşına kadar devlet tarafından karşılandı.

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İdil Biret, Suna Kan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:54 

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