23 Nisan yarışmasında başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

PİKTES projesi kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla düzenlenen yarışmada başarı gösteren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Durmuş, törende yaptığı konuşmada, yabancı uyruklu çocukların, uyumu konusunda ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, bu çocukların başarılarıyla da her zaman gurur duyduklarını ifade etti.

Yarışmada şiir dalı birincisi Ferizli Tekstil İşverenleri Sendikası Halit Narin İlkokulu öğrencisi Dima Bekkura ile resim dalında ilk sırayı alan Adapazarı Şehit Abdullah Ömür İlkokulu öğrencisi Haneen Dreed Ahmed Ahmed'e ödüllerini Durmuş takdim etti.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan değerlendirmede resim dalı birincisi öğrencinin eseri, Türkiye üçüncülüğüne değer bulundu.

Törene, Avrupa Birliği finansman desteğiyle Bakanlıkça yürütülen projeden sorumlu Şube Müdürü Adem Doğan, il koordinasyon ekip üyeleri Şahin Kayadibi ve Murat Eker, öğretmenler, dereceye giren öğrencilerin aileleri katıldı.