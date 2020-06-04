23 Nisan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

Ankara'da, Nallıhan Belediyesinin 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selvi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayan bayram dolayısıyla gerçekleştirilen resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selvi, çocukların yaş itibarıyla dışarı çıkamayıp, belediye sosyal medya hesaplarına gönderdikleri resim, şiir ve video gönderilerinin değerlendirildiğini ve öğrencilerin hepsini de ödüllendirdiklerini belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı saatlerde belediye önünde çocuklarla bir araya gelen Selvi, onlara başarı dileklerini sundu, hediyelerini verdi.