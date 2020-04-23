23 Nisan yurt genelinde kutlandı - Son Dakika

23 Nisan yurt genelinde kutlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapmasında Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü Korona virüs nedeniyle tedbirler alınarak kutlanıyor. Bu kapsamda resmi tören Valilik önünde Atatürk Anıtına sosyal mesafe kuralına uyularak çelenk bırakılmasıyla başlandı. Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vedat Demiral ile sınırlı sayıda emniyet ve milli eğitim personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arından Müdür Yardımcısı Demiral tarafından, anıta çelenk konuldu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çelenk sunduklarını aktaran İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Vedat Demiral, "Virüs nedeniyle birbirimizden mesafeli durarak gerçekleştirdik. Bugün kurumlarımızda bayrak ve balon dağıtıldı. Okul müdürleri tarafından veliler bilinçlendirilip herkes kendi balkonunda bayrak asıp İstiklal Marşını söyledi" dedi.

MUĞLA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda törene katılamayan çocuklar için gökyüzüne Türk bayraklı balonlar bırakıldı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene çok az sayıda protokol üyeleri katıldı. Sosyal mesafeyi koruyarak yapılan tören sonrası korona virüs (Kovid-19) nedeniyle törene katılamayan çocuklar için gök yüzüne balon bırakıldı. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, çeşitli oda ve STK temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

Belediye Meydanı'ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okunurken, ardından ise çocuk şarkılarının çalınmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz üzerinde Türk Bayrakları bulunan balonları gökyüzüne bırakarak çocuklara selam yolladılar.

Törenin ardından ise belediye hoparlörlerinden, çocuk şarkıları ve Atatürk'ün sesi yayınlandı. Bodrum'un birçok sokak ve caddesi vatandaşlar tarafından ay yıldızlı bayraklarla donatıldığı görüldü.

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül anıt önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören ardından sona erdi. Törende yeni tip koronvirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edildi. Vali Erdoğan Bektaş, "Çocuklarımızın tüm ulusun mutlu olduğu bir gün. Ama bu şartlarda kutladığımızı da herkes biliyor. Üstelik 100. yılda böyle olmasını kimse istemezdi. Herşeye rağmen mücadele devam edecek. Gelecek çocuklarımızın ve bayramları kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül de "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutluyorum. Tüm dünya çocuklarının, Türk Halkı'nın ve çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Bu sene buruk kutlanıyor gibi gözükse de biz bu coşkuyu 100 bin öğrencimize yaşatmaya çalışıyoruz. Dünden bu yana bütün idareci arkadaşlarımızın sosyal medya hesapları ve yazışma grupları çok hareketli. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz yaptıkları çalışmaları paylaşıyorlar. Bu gün akşam 21.00'de kutlama olacak. Zonguldak için de saat 12.00'de belediye başkanlığımızla ve valiliğimizle ortak program düzenliyoruz. Bütün Zonguldak halkımızı balkonlara davet ediyoruz. 12.00'de belediye hoparlörlerimizden saygı duruşu, İstiklal Marşı, Valimizin ve Belediye Başkanımızın kutlama mesajı olacak. Çocuk şarkıları, çocuk şiirleri ile bu coşkuyu bütün çocuklarımıza yaşatmak istiyoruz. Bütün Zonguldak halkı ve öğrencilerimizi ellerinde bayrakları ile balkonlara davet ediyorum" şeklinde konuştu.

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu yaşandı. Kutlamalar yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle balkonlarda gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Zonguldak'ta kutlamalar belediye hoparlörlerinden gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinde kalan Zonguldak halkı; çocuklarıyla birlikte kutlamaları evlerinin balkonlarından gerçekleştirdi.

Saatler 12.00'ı gösterdiğinde hoparlörler aracılığıyla önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan hoparlörler aracılığıyla halkın ve çocukların bayramını kutladı.

Kutlamalar şiir ve şarkı yayınları ile devak etti. Bazı vatandaşlarını montlarını giyerek balkona çıktığı görüldü.

KÜTAHYA - TBMM'nin kuruluşu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları bu yıl Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle buruk geçerken, Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, geleneği devam ettirerek, makamını telekonferans yöntemiyle çocuklara devretti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs (Covid-19) pandemi salgını nedeniyle okullar kapanırken, 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkması yasaklanmıştı. 23 Nisan törenlerinde her yıl ilçe idarecilerinden temsili koltukları devralan çocuklar bu yıl etkinlikleri evlerinde kutlamaya devam ediyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, her yıl 23 Nisanda temsili çocuklara devredilen makamını bu yıl telekonferans yöntemiyle Ulaş Özgür Işık isimli öğrenciye devretti. Telekonferans yöntemiyle 23 Nisan bayramını kutladığı Ulaş Işık'a makamını devreden Başkan Doğan, tüm çocukları 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21'de balkon ve camlarda İstiklal Marşı'nı hep birlikte söylemeye davet etti. Başkan Doğan, 23 Nisan akşamı çocuklara belediye olarak da sürpriz hazırladıklarını ifade etti.

Telekonferans yöntemi ile makamı devralan çocuk başkan Ulaş Işık, fen işleri müdürü Selçuk Küpçü'ye pandemi salgını süresince belediye hizmetlerinin aksatılmaması, uzun süredir ilçede devam eden su sorununa kalıcı çözüm üretilmesi adına iller bankasından alt yapı proje ihalesinin çıkarılması için gerekli takiplerin yapılmasını, karayolları genel müdürlüğü vasıtası ilede köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmalarının takip edilmesi direktiflerini iletti.

Çocuk Başkan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Emet ilçesini tanıtan bir mektup yazılarak, Emet'e davet edilmesi yönünde taleplerinin yazılı iletilmesini istedi. Başkan Işık son olarak 'Evde kal Emet, Evde kal Türkiyem' mesajı verdi.

Telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen devir törenini ardından Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çocuk başkan Ulaş Işık'ın görevlilere verdiği talimatların takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Pandemi salgınını hep birlikte yenerek güzel günler ulaşacağız. Salgın sona erince de tüm arkadaşlarınız ile birlikte sizleri makamımda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Sizlerden ricam, salgın bitene kadar tüm arkadaşlarınızla evlerde kalmanız. Bizi bekleyen bahar yakın. Bu makamlar bir gün sizlerin olacak. Evlerinizde kalarak bizlere destek olun. Güzel günlere birlikte ulaşalım" dedi.



MANİSA - 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de korona virüs tedbirleri nedeniyle sade bir törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki kutlamalarda küçük öğrencilerin yerini çocuk ayakkabıları ve ayakkabılara bağlı Türk bayraklı balonlar aldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından tören alanına çocuk ayakkabılarına bağlı yüzlerce Türk bayraklı balonlar konuldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın törenlerin buruk geçtiğini ancak belediye olarak tüm mahallelerde araçların gezerek çocuk şarkıları eşliğinde bayram coşkusunu yaşatacaklarını ifade etti.

Başkan Akın, "Bugün bayramımız buruk ancak belediye olarak böyle bir uygulama yaparak çocuklarımızı burada hissettik. Belediye olarak kırsal mahallelerimizde dahil araçlarımız gezerek müzik eşliğinde bayram coşkusunu yaşatacağız" dedi.

Tören alanı bayraklarla bezenirken Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleri kortej yaparak sirenlerle tüm ilçenin bayramı kutlandı.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki törene Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Turgutlu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, protokol üyeleri katıldı.

YOZGAT - Korona virüs salgını nedeniyle Yozgat'ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkon ve pencereleri bayraklarla donatarak kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl kutlamaları bu sene evlerde yapılıyor. Yozgat'ta balkonlar ve pencereler Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı. Ailelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevinç ve heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşadı.

Evinin balkonunu Türk bayraklarıyla süsleyen Eslem Nurdoğan, "Bugün 23 Nisan bizim bayramımız. Korona virüs dolayısıyla evde kutluyoruz. Balkonlarımızı süsledik. Bayramımızı evlerimizde coşku ile kutluyoruz" dedi..

Fatma Sena Şimsek ise "23 Nisan'ı burukta olsa evlerimizin balkonunda kutluyoruz. Balkonlarımızı balonlarla süsledik, yazılar yazdık, giyindik. Bu bizim bayramımız bütün çocuklara kutlu olsun" şeklinde konuştu.

BOLU - Bolu'da, jandarma ekipleri evlerinden çıkamayan çocuklara hediye götürerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bolu'da korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, görev bölgelerinde yer alan çocuklara hediyeler alarak evlerine gitti. Çocukların bayramını kutlayan jandarma ekipleri, hediyeleri verdikten sonra miniklerin bayramını kutladı.

YALOVA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. Yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Her yıl coşku dolu rengarenk törenlerle kutlamaya alıştığımız 23 Nisan kutlamaları bu yıl Yalova'da sade bir törenle yapıldı. Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende sosyal mesafe ve maske takma zorunluluklarına da harfiyen uyulurken kimse tokalaşmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj da yayınlayan Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "23 Nisan, Türk Milleti'nin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegane temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk Milleti'nin varlığı ve kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan ettiği günün yıldönümüdür. Hakimiyetin kayıtsız şartız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz.

Tüm dünya çocuklarıyla el el kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin yarınlarımızın mirasçısı çocuklarımıza verdiği değerin en güzel örneğidir. Bu dünyayı yüreklerindeki sevgi tomurcukları ile yeşertecek olan çocuklarımızın her türlü olumsuzluktan uzak, sevgi ve güven dolu bir ortamda yetiştirilmesi noktasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Sahip olduğunuz hakların farkındalığı ile daha nice bayramlar yaşayabilmeniz yolunda çabamızı eksik etmeyeceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100'üncü yıl dönümünü, dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden korona virüs salgınından dolayı evde olsanız da bizler yine sizler için evden katılabileceğiniz, aynı çoşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırladık.

Unutmayınız ki sizler, bu ülkenin bu milletin geleceğini şekillendirecek en önemli, en değerli varlıklarımızsınız. Büyük bir medeniyetin ve muhteşem bir tarihin sahibi olduğunuzu unutmadan milli ve manevi değerleriniz, yolunuz olsun. Yerelden ulusala, ulusaldan evrensel değerlere ulaşın. Geleneğinizi koruyarak modernleşin. Gayret ve samimiyet içinde çalışın. Ben değil, biz kavramını öne çıkarın. Tarihinizi ve ceddinizi iyi belleyin.

Bu duygular ile İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin Banisi olan Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum" dedi.