23 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

23 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
27 dakika önce
23 Ocak 2020 Perşembe günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 Tarafsız Bölge
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
07:48 Afiş
08:00 Güne Merhaba
09:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:40 Davos 2020 Özel
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:40 Davos 2020 Özel
16:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
17:30 Spor
17:45 Günün Ekonomisi
18:00 Haber
21:00 Gece Görüşü
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