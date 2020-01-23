23 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Süper Lig Özetler
02:00 Futbol Aklı
02:30 Almanya'dan Futbol
03:30 Süper Lig Özetler
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Spor Artı
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Kupa İtalya Magazin
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Bundesliga
05:30 Hedef Süper Lig
05:45 Spor Atlası
05:55 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
06:10 Süper Lig Goller
06:20 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:20 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:45 Süper Lig Panorama
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:00 Süper Lig Panorama
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 İngiltere Premier Lig Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:20 TFF 1. Lig Goller
17:30 Spor Merkezi
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
19:00 Stadyum Özel
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Aklı
20:45 Futbol Anadolu
22:00 Aktüel Futbol
22:00 Premier Futbol
22:40 Juventus – Roma
23:30 Süper Lig Özetler
23:45 Juventus – Roma