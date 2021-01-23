23 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Hercai

01:35 Kanatsız Kuşlar

03:00 Kanatsız Kuşlar

04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Maraşlı

10:00 Akıncı

13:00 Gün Ortası

13:30 Ajan Salt

14:00 Beni Bırakma

15:30 Hercai

15:30 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?