Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Hercai
01:35 Kanatsız Kuşlar
03:00 Kanatsız Kuşlar
04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Maraşlı
10:00 Akıncı
13:00 Gün Ortası
13:30 Ajan Salt
14:00 Beni Bırakma
15:30 Hercai
15:30 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika