23 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:40 Haberler

00:45 Snooker

02:45 Alp Disiplini

03:30 Rally Raid

04:00 Rally Raid

05:00 Bisiklet

07:00 Bisiklet

08:00 Rally Raid

09:00 Rally Raid

09:30 Biatlon

09:30 Alp Disiplini

10:30 Alp Disiplini

11:10 Alp Disiplini

13:30 Alp Disiplini

15:00 Biatlon

15:55 Alp Disiplini

16:55 Biatlon

17:00 Alp Disiplini

18:00 Biatlon

18:15 Kayakla Atlama

19:00 Kayakla Atlama

19:50 Haberler

20:00 Haberler

20:05 Alp Disiplini

21:15 Alp Disiplini

22:00 Biatlon

22:15 Haberler

22:20 Kayakla Atlama

23:20 Biatlon

23:30 Kayakla Atlama