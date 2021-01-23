23 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

23 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
23.01.2021 06:42
23 Ocak 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Beyaz Show
02:00 Gelinim Mutfakta
03:45 Arda ile Omuz Omuza
04:00 Arda ile Omuz Omuza
04:30 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
15:45 Arka Sokaklar
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
23:15 Şeref Kanunu
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