23 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Beyaz Show

02:00 Gelinim Mutfakta

03:45 Arda ile Omuz Omuza

04:00 Arda ile Omuz Omuza

04:30 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

15:45 Arka Sokaklar

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

23:15 Şeref Kanunu