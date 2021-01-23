23 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

01:15 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 İleri Üçlü Transfer

03:30 Taktik Analiz

04:25 Lazio - Parma

05:25 Başlama Vuruşu

06:10 Süper Lig Özetler

06:45 TFF 1. Lig Goller

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Mainz

07:00 Münih - Freiburg

08:40 Özel Röportaj

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 Bundesliga

09:30 Taktik Analiz

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:25 Efsanelerin İzinde

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Royal Hastanesi Bandırmaspor

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - B. Sigorta Ümraniyespor

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Eskişehirspor - Ankaraspor

15:55 Eskişehirspor - Ankaraspor

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Adana Demirspor - Bursaspor

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adana Demirspor - Bursaspor

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

22:30 İleri Üçlü Transfer

23:30 Teknik Analiz