Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
01:15 Spor Artı
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü Transfer
03:30 Taktik Analiz
04:25 Lazio - Parma
05:25 Başlama Vuruşu
06:10 Süper Lig Özetler
06:45 TFF 1. Lig Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Mainz
07:00 Münih - Freiburg
08:40 Özel Röportaj
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Bundesliga
09:30 Taktik Analiz
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:25 Efsanelerin İzinde
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Royal Hastanesi Bandırmaspor
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - B. Sigorta Ümraniyespor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Eskişehirspor - Ankaraspor
15:55 Eskişehirspor - Ankaraspor
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Adana Demirspor - Bursaspor
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adana Demirspor - Bursaspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü Transfer
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika