Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
00:20 Hükümet Kadın
02:10 Türkan Hanım'ın Konağı
02:10 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:25 Işığın Prensesi
05:35 Seksenler
06:30 Acemi Anneler
06:40 Böyle Bitmesin
07:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:50 Yedi Numara
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:10 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
10:10 Tozkoparan İskender
11:00 Kalk Gidelim
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Tövbeler Olsun
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
15:55 Payitaht Abdülhamid
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika