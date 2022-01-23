Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trabzonspor - G. Giresunspor
02:00 İH Konyaspor - A. Demirspor
04:00 Fenerbahçe - Altay
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Sanal Direktör
07:00 A. Alanyaspor - A. Hatayspor
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe
12:30 Ök Y. Malatyaspor - Beşiktaş
13:00 Maç Başlıyor
13:30 ÖK Y. Malatyaspor - Beşiktaş
15:30 Maç Başlıyor
16:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe
18:00 beIN Süper Lig
19:00 M. Başakşehir - Göztepe
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika