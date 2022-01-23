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23 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

23 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

23.01.2022 06:42
23 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

23 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

05:20 Yılport Samsunspor - Kocaelispor

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü Transfer

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Nasadoge Menemenspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Altınordu - İstanbulspor A.Ş.

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Altınordu - İstanbulspor A.Ş.

18:00 % 100 Futbol

18:55 MKE Ankaragücü - Altaş Denizlispor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 MKE Ankaragücü - Altaş Denizlispor

21:00 Futbol Gecesi

23:30 Teknik Analiz

YORUMLAR
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Orhan Ayhan, Samsunspor, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 23 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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