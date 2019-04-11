Son Dakika Haberleri: 23 Oyla Seçilen Helvacıoğlu, Mazbatasını Aldı

23 Oyla Seçilen Helvacıoğlu, Mazbatasını Aldı

52 dakika önce

23 oyla seçilen Helvacıoğlu, mazbatasını aldıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 23 oy farkla seçilen Cumhur İttifakı AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

23 oyla seçilen Helvacıoğlu, mazbatasını aldı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 23 oy farkla seçilen Cumhur İttifakı AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.
Keşan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Helvacıoğlu, beraberindeki AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve meclis üyeleriyle birlikte Keşan Adalet Sarayındaki İlçe Seçim Kuruluna geldi. Helvacıoğlu ve meclis üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Barbaros'tan aldı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Helvacıoğlu, "Bu seçimin kaybedeni yok. Bugün Keşan kazandı. Bundan sonra Allah hizmet etmeyi nasip etsin. Mazbatamızı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum. Çok çalıştık ve çalışan kazandı. Bundan sonra hizmet zamanı." dedi.
Başkan Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Buradaki programın ardından Keşan Belediye Başkanlığı binasına geçen Helvacıoğlu, CHP'li Mehmet Özcan'dan görevi devraldı.
Yeni Başkan Mustafa Helvacıoğlu, Mehmet Özcan'ı çiçek vererek uğurladı ve hayatında başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor MHP'li Atlı'nın Başkanlığı Düşürülmüştü, Saadet Partisi Harekete Geçti: Başkanlığı Bize Verin Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 02:06:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 23 Oyla Seçilen Helvacıoğlu, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]