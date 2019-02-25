23. Rheingau Gurme ve Şarap Festivali'nde Türk Damgası

23. Rheingau Gurme ve Şarap Festivali'nde ilk kez Türkiye günü düzenlendi.

23. Rheingau Gurme ve Şarap Festivali'nde ilk kez Türkiye günü düzenlendi. Hattenheim Kronenschlosschen adlı tarihi sarayda, Şef Serkan Güzelçoban'ın hazırladığı enfes yemeklere, Türk şarapları eşlik etti. Almanya'nın Mischelin yıldızlı iki Türk şefinden biri olan Serkan Güzelçoban'ın aralarında Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'nın da olduğu davetlilere sunduğu menü, Türk mutfağından örneklerle güzel bir tasarım oldu.



ANANAS BAHARATINDAN TATLI



Y-Wine Germany şaraplarının üreticisi Ahmet Yıldırım'ın hazırladığı Türkiye gününde menü, ana yemek olarak, Güzelçoban'ın adını 'Sultan Sevinci' verdiği hurma soslu, babagannuş, yufkalı, 14 saat pişmiş koyun eti; ara yemekte yaban brokoli, tarhana ve flambeli biberli mantı, ön yemekte de humus, kırmızı soğan, yabani baharatlı istavritten oluştu. Konuklara baklava, fıstık köpüğü, hibiskus çiçeği ile ananas baharatından oluşan tatlı da ikram edildi.



'AVRUPA VE DÜNYADA TANITMAK LAZIM'



Denizlili Şef Serkan Çoban, gençken iyi bir futbolcu olduğunu belirterek aşçılığıyla ilgili şunları söyledi: "Bir süre sonra futbola hevesim kayboldu. Annem harika yemekler yapardı. Ona özenmişim ki Stuttgart'ta ilkokuldan sonra aşçılık eğitimine başladım. Okulda 'Türklerden doğru dürüst aşçı çıkmaz. Büyük aşçılarınız kim' gibi laflar ediyorlardı. Ben de 'Bunu Avrupa ve dünyada en yüksek düzeyde tanıtmak lazım' diyerek işime dört elle sarıldım. Bir buçuk yıl önce açtığımız, 'Kleinod' adıyla bir restoranımız var. 'Kleinod', eski Almanca ve 'pırlanta', 'mücevher' demek. Üç yüz yıllık bir binadayız. Müşterilemiz yemeklerimizden çok memnun. Almanya'nın büyük kentlerine yönelik de projelerim olacak".



YOĞUN TALEP VAR



Yemekte konuklara Kastro Tirelli 2016 Narince ve 2013 Piramid, Kavaklıdere 2017 Cote d'Avanos ile 2013 Pendore, Doluca 2013 Alçıtepe ile Ahmet Yıldırım'ın Rheingau'da ürettiği Riesling türü şaraplar ikram edildi. Doluca Pazarlama Müdürü Ebru Günaçan, Türkiye'nin çok farklı coğrafi özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Avrupa'da farklı iklim, toprak koşulları var. Avrupa'da büyük oranda riesling türü şarap üretilir. Bizde ise her bölgesinde bağcılık, kendimize özgü yüzlerce yıllık öküz gözümüz, boğaz keri, kalecik karası, narincemiz gibi üzümlerimiz var. Bu üzümlerimiz bizim topraklarımız ve iklim koşullarımızda hoş özellikler oluşturuyor. Bağcılık anlamında Türkiye çok şanslı. Artık mikro bağcılığımızda taneye kadar indirgeyip kaliteyi en üst düzeye çıkarttık. Sonuçlarını da çok güzel alıyoruz. İngiltere, Fransa gibi ülkelerin çok prestijli yarışmalarında madalyalar alarak şaraplarımızın kalitesini görüyoruz. Tadanlar çok memnun kalıyor" dedi. Günaçan Türk şaraplarına başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden yoğun talep olduğunu da söyledi.

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