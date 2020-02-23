23 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 23 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

23 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

23 Şubat 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Maç Sonu

03:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:15 Maç Saati

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:00 Süper Lig Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

06:00 Taraftar

07:00 Maç Saati

07:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:15 UEFA Avrupa Ligi Goller

07:30 Dünden Bugüne

08:45 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

13:15 UEFA Avrupa Ligi Goller

13:30 Unutulmaz Derbiler

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

14:00 Derbiye Doğru

14:00 Taraftar

15:00 Derbi Haftası

16:00 90 Dakikada 90 Gol

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray

19:45 Devre Arası

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

20:00 Beşiktaş - Trabzonspor

20:45 Devre Arası

21:00 Beşiktaş - Trabzonspor

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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