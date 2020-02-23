23 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
01:45 Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Maç Sonu
03:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:15 Maç Saati
04:30 Maç Sonu
04:45 Süper Lig Maç Sonu
05:00 Süper Lig Maç Sonu
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
06:00 Taraftar
07:00 Maç Saati
07:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 UEFA Avrupa Ligi Goller
07:30 Dünden Bugüne
08:45 Maç Saati
09:45 Maç Sonu
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Taraftar
13:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
13:15 UEFA Avrupa Ligi Goller
13:30 Unutulmaz Derbiler
13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
14:00 Derbiye Doğru
14:00 Taraftar
15:00 Derbi Haftası
16:00 90 Dakikada 90 Gol
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray
19:45 Devre Arası
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray
20:00 Beşiktaş - Trabzonspor
20:45 Devre Arası
21:00 Beşiktaş - Trabzonspor
21:00 Maç Sonu
21:15 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu