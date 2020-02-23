23 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Firardayız
00:15 Yasak Elma
01:45 Aşk Yeniden
02:45 Temizlik Benim İşim
03:45 Şevkat Yerimdar
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 İnadına Aşk
06:00 İnadına Aşk
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Mucize Doktor
12:15 Yasak Elma
13:30 Benden Söylemesi
14:30 Şevkat Yerimdar
15:30 Zümrüdüanka
16:15 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Savaşçı