23 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika

23 Şubat 2020 Haberleri
17 dakika önce
23 Şubat 2020 Manşet Haberleri. Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı! Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti Belhanda'dan maç sonu 'Ağlama' göndermesi Demet Akalın, kendisine 'teyze' diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi Ozan Tufan'dan, derbi sonrası Halil Umut Meler'e tepki: Buraya iyi niyetle gelmemiş Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü Mustafa Cengiz Fetih Suresi'ni okudu, Galatasaray tarih yazdı Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'ın paylaşımları, sosyal medyayı salladı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir Tarihi derbide kartlar havada uçuştu Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla AFAD'tan Van'daki vatandaşlara 'hasarlı binalara girmeyin' uyarısı geldi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal kırmızı kart gördü CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi Derbide tansiyon yükseldi! İki takım oyuncuları tartıştı Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı Olcan Adın'dan Halil Umut Meler'e penaltı tepkisi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı çok konuşuldu İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı İdlib'deki El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı Sheffield United menajeri, derbi için İstanbul'a geldi Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:18
Son Dakika Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi