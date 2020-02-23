23 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

01:10 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:10 TFF 1. Lig Özetler

03:30 Almanya Bundesliga Özetler

03:45 Takvim Yaprakları

03:50 Spor Kitaplığı

03:53 İstiklal Marşı

04:15 Lig Raporu

04:45 Spor Atlası

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Süper Spor

10:15 TFF 1. Lig Özetler

10:25 Salto

10:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:55 Hava Durumu

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Spor Kitaplığı

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Hafta Sonu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Dakika Skor

16:30 Spor Hafta Sonu

17:50 Southampton - Aston Villa

18:00 Spor Hafta Sonu

18:40 Stadyum

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

20:55 Teknik Analiz

22:55 Stadyum

23:30 Teknik Analiz