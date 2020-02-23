23 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
01:10 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:10 TFF 1. Lig Özetler
03:30 Almanya Bundesliga Özetler
03:45 Takvim Yaprakları
03:50 Spor Kitaplığı
03:53 İstiklal Marşı
04:15 Lig Raporu
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:55 Hava Durumu
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Dakika Skor
16:30 Spor Hafta Sonu
17:50 Southampton - Aston Villa
18:00 Spor Hafta Sonu
18:40 Stadyum
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
20:55 Teknik Analiz
22:55 Stadyum
23:30 Teknik Analiz