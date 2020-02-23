23 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Zaman Matinesi
01:30 Tutunamayanlar
02:30 Tutunamayanlar
03:00 Seksenler
03:45 1'de Bugün
03:55 Zaman Matinesi
03:55 İyilik Kulübü
04:20 Aileler Yarışıyor
04:30 Küçük Hanımefendi
05:50 Ömür Dediğin
06:20 Beni Böyle Sev
08:35 1'de Bugün
08:45 Diriliş Ertuğrul
08:45 Tozkoparan
10:25 1'de Bugün
10:35 Tutunamayanlar
11:50 Enine Boyuna
12:25 Tutunamayanlar
13:00 Geçmişin Gölgesinde
13:45 1'de Bugün
13:50 Tutunamayanlar
13:55 Kalk Gidelim
15:35 1'de Bugün
15:45 Tutunamayanlar
17:00 Tozkoparan
17:15 Tutunamayanlar
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Şampiyon
23:50 Tutunamayanlar