23 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Zaman Matinesi

01:30 Tutunamayanlar

02:30 Tutunamayanlar

03:00 Seksenler

03:45 1'de Bugün

03:55 Zaman Matinesi

03:55 İyilik Kulübü

04:20 Aileler Yarışıyor

04:30 Küçük Hanımefendi

05:50 Ömür Dediğin

06:20 Beni Böyle Sev

08:35 1'de Bugün

08:45 Diriliş Ertuğrul

08:45 Tozkoparan

10:25 1'de Bugün

10:35 Tutunamayanlar

11:50 Enine Boyuna

12:25 Tutunamayanlar

13:00 Geçmişin Gölgesinde

13:45 1'de Bugün

13:50 Tutunamayanlar

13:55 Kalk Gidelim

15:35 1'de Bugün

15:45 Tutunamayanlar

17:00 Tozkoparan

17:15 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Şampiyon

23:50 Tutunamayanlar