23 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

23 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
23.02.2021 06:42
23 Şubat 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Cenaze İşleri
02:30 Gelinim Mutfakta
02:30 Sarışın Kadın
04:15 5N 1K
04:30 Afili Aşk
05:00 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cenaze İşleri
20:00 Hekimoğlu
22:15 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Kutupta Felaket
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