Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:05 Taktik Analiz
05:00 Altınordu - Adanaspor A.Ş.
05:05 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Teknik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Beypiliç Boluspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Hafta Sonu
16:00 Hedef Süper Lig
16:00 Gündem Futbol
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor
18:55 Altay - Altınordu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:00 Futbol Anadolu
23:05 Avrupa'dan Futbol
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika