23 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Süper Lig Haftanın Golleri

00:45 Haftanın Golleri

01:00 Göztepe - Galatasaray

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Gaziantep FK - A. Demirspor

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Gamer

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Göztepe - Galatasaray

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Trabzonspor - Y. Kayserispor

15:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

15:30 DG Sivasspor - Beşiktaş

16:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Bein Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor

22:00 Bein Süper Lig

23:00 Trio