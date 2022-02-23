Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Süper Lig Haftanın Golleri
00:45 Haftanın Golleri
01:00 Göztepe - Galatasaray
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 Gaziantep FK - A. Demirspor
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Gamer
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Göztepe - Galatasaray
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - Y. Kayserispor
15:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
15:30 DG Sivasspor - Beşiktaş
16:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Bein Süper Lig
20:00 M. Başakşehir - İH Konyaspor
22:00 Bein Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika