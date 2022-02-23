Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:35 Spor Artı
01:35 İngiltere Premier Lig Özetler
02:05 İtalya Seri A Özetler
02:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:55 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:30 Spor Takvimi
03:35 Futbol Gecesi
05:05 Teknik Analiz
06:33 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:40 İtalya Seri A Özetler
16:00 Hedef Süper Lig
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
20:50 Spor Toto Süper Lig Goller
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika