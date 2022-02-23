23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 843,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşımasının ardından yeni güne düşüşle başladı ve saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 841 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.352 lira, cumhuriyet altını da 5.564 liradan satılıyor. Jeopolitik tansiyonu artıran gelişmelerin devam etmesiyle dün, 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı, bu seviyeden düşüşe geçti. Ons altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.896 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı. Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.