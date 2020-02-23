23 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

13.00 Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vefat eden babası Sinan Kılıç'ın naaşı, öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı'da toprağa verilecek
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak.
SÜPER LİG13: 30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor 16: 00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Giresunspor - Balıkesirspor 16.30 Altay - Adanaspor 19.00 İstanbulspor - Boluspor
BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15.15 Fenerbahçe - ÇKB Mersin Yenişehir Belediyesi
BİSİKLET14.00 Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL14.00 Osasuna - Granada (İsmail Köybaşı)17.00 Atalanta - Sassuolo (Mert Müldür)18.00 Valladolid - Espanyol (Enes Ünal)20.00 Roma - Lecce ( Mert Çetin, Cengiz Ünder)
20.30 Sporting CP - Boavista (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)