23 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 23 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

23 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

17 dakika önce

13.00 Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vefat eden babası Sinan Kılıç'ın naaşı, öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı'da toprağa verilecekBEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

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13.00 Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vefat eden babası Sinan Kılıç'ın naaşı, öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı'da toprağa verilecek

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG

13: 30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

16: 00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Giresunspor - Balıkesirspor

16.30 Altay - Adanaspor

19.00 İstanbulspor - Boluspor

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 Fenerbahçe - ÇKB Mersin Yenişehir Belediyesi

BİSİKLET

14.00 Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla sona erecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Osasuna - Granada (İsmail Köybaşı)

17.00 Atalanta - Sassuolo (Mert Müldür)

18.00 Valladolid - Espanyol (Enes Ünal)

20.00 Roma - Lecce ( Mert Çetin, Cengiz Ünder)

20.30 Sporting CP - Boavista (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)


Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Kasapoğlu, Sinan Kılıç, Fatih Camii, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
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