Son Dakika Haberleri: 23 Şüpheli Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı

23 Şüpheli Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı

52 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETö soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

23 Şüpheli Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETö soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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