23 Şüpheli Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı
52 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETö soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
FETö soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli
, Kırşehir
, Adana
, Sivas
, Muğla
ve Bolu
illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:11 Kaynak: İHA
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