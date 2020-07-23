23 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
23 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Kalk Gidelim
00:35 Şampiyon
02:55 Elimi Bırakma
03:00 Osmanlı Tokadı
04:40 Umudun Toprağı
05:30 Ege'nin Hamsisi
08:05 Osmanlı Tokadı
10:35 Tozkoparan
11:55 Elimi Bırakma
12:00 Elimi Bırakma
15:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Şampiyon
23:15 Şampiyonlar
23:15 Hayat Kurtaranlar
23:40 Umudun Toprağı
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü