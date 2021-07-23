23 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Aramızda Kalsın

04:30 Erkenci Kuş

06:30 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Ayşecik ile Ömercik

18:45 Star Haber

20:00 Kubat ile Müzik Sahnesi

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin