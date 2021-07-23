23 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Meksika - Fransa

03:45 UEFA Euro 2020 Özetler

05:10 Takvim Yaprakları

05:15 Brezilya - Almanya

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İtalya - İngiltere

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 UEFA Euro 2020 Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni

17:30 Spor Manşet

20:00 Spor Akşamı

21:00 İleri Üçlü Transfer

23:00 Transfer Gündemi