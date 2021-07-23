Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Meksika - Fransa
03:45 UEFA Euro 2020 Özetler
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Brezilya - Almanya
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - İngiltere
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni
17:30 Spor Manşet
20:00 Spor Akşamı
21:00 İleri Üçlü Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika