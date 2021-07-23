Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:10 Masumlar Apartmanı
05:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:50 Kalk Gidelim
10:30 Tozkoparan İskender
12:00 Gönül Dağı
15:40 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Nuh'un Gemisi Cudi'de
22:30 Gönül Dağı - Kurban
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika