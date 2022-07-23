23 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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23 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı

23.07.2022 06:42
23 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı

23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Dizi

04:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 Erkenci Kuş

06:15 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Benim Tatlı Yalanım

13:00 Dizi

15:45 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Fındık İşi

21:45 Fındık İşi

23:30 Çok Akustik

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22 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı 22 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı 21 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı 21 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 23 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 23 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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