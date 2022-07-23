Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Mükemmel Eşleşme
03:15 Gönül Dağı
05:45 Kalk Gidelim
09:00 Bu Toprağın Sesi
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
12:50 Mükemmel Eşleşme
15:45 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Son Dakika › TV › 23 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika