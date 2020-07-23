23 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

11.00 Spor İstanbul 'a ait 4 tesiste Olimpik Yüzme Havuzları'nın 11 yaş üstü lisanslı sporculara açılmasıyla ilgili lansman yapılacak.

PFDK ve TAHKİM KURULU Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

TRABZONSPORBordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçı için çalışma gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği mücadelesinin çalışmaları devam edecek.

11.00 Sarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya gidecek.

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