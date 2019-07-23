23 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

Derin Toparlak: Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak

"Yarış sabahı hasta bir şekilde uyandım"

"Başladığım zamandan beri hedefim buydu"

"Aileler her sporda en önemli faktörlerden biri"

Antrenör Sait Babaoğlu: En başta hedefimizi koyduk ve bu hedefe inandık

"Rusya'daki yarışlar biraz daha sert geçiyor"

"Ülkemiz için en iyisini yapmak istiyoruz"

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçları oynanacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli takım çalışmalarına Avusturya kampında devam edecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takımın Avusturya kampı sürüyor.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

TRABZONSPOR

10.10 Hüseyin Türkmen, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

10.30 Hazırlıklar, Avusturya kampında devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

16.30 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19.30 Salzburg - İstikbal Mobilya Kayserispor