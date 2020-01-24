23 tır yardım malzemesi İdlib'e yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 tır yardım malzemesi İdlib'e yola çıktı - Son Dakika

23 tır yardım malzemesi İdlib'e yola çıktı

6 saat önce

Hayırseverler ve iş adamlarının katkılarıyla, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak 'Yolun İyilik Olsun' yardım kampanyası kapsamında 'Yükümüz Kardeşlik' sloganıyla hazırlanan 23 tır yardım malzemesi düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.

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Hayırseverler ve iş adamlarının katkılarıyla, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak 'Yolun İyilik Olsun' yardım kampanyası kapsamında 'Yükümüz Kardeşlik' sloganıyla hazırlanan 23 tır yardım malzemesi düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.


Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan otoparkta düzenlenen törene Vali Şehmus Günaydın, İl Müftüsü Şahin Güven, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Müftü Güven; bugün gönderilen 23 tır ile birlikte 4 yılda Kayseri'den gönderilen yardım tırı sayısının 566'ya ulaştığını kaydederek destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Güven; "Yolun İyilik Olsun' programına Kayserili hayırseverlerimizden güçlü bir destek veriyoruz. Bugün burada 9 tırı un, 8 tırı patates, 2 tırı muhtelif gıda malzemesi, 2 tır barınma ve 2 tır da kıyafet ile ayakkabı olmak üzere 23 tırdan oluşan yardım malzememizin maddi değeri şu an için 1 milyon 237 bin 950 TL. Yani neredeyse 1 milyon 250 bin TL'ye yakın bir yardımı Kayserimizden inşallah sınır ötesindeki özellikle İdlib'te bombardıman altında kalan kardeşlerimizin sınırlarımıza yığılmaları sonucunda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu yardım çağrılarına Kayserimiz böyle güçlü bir destek veriyor. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. 23 tırımızla birlikte son 4 yılda 566 tır yardımımızı Kayseri'den gönderdik. Başta valimiz olmak üzere destek veren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Müftü Şahin Güven'in duasıyla birlikte yardım tırları İdlib'e uğurlandı. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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